Moto3, Jaume Masia: “Che piaccia o no, ha vinto uno spagnolo”

Jaume Masià non nasconde l’emozione dopo essere diventato il nuovo campione del mondo in Moto3. Al Lusail International Circuit lo spagnolo si lascia definitivamente alle spalle il rivale diretto Ayumu Sasaki, vincendo (tra le polemiche per alcune manovre) la gara del Gran Premio Qatar davanti a David Alonso e Deniz Öncü. “È una sensazione incredibile – ha detto a Dazn -, sono tanti anni che combatto, mi alleno, mi faccio male. Voglio ringraziare la squadra per la fiducia che mi ha dato, anche le persone che sono a casa. Dedico il titolo a mio padre e mia madre per tutto quello che hanno fatto per me. Tutti mi hanno aiutato molto, non posso dire altro che grazie a tutti”. Una gara ruvida, aggressiva, che lo ha visto destinatario di un warning, ma che alla fine gli ha sorriso: “La sensazione che avevo era che avrei potuto lottare per altri 20.000 giri. Non mi sono mai stancato, ho avuto una forza incredibile per tutta la gara. Sapevo che ce l’avrei fatta”, aggiunge prima di concludere: “Che piaccia o no, ha vinto uno spagnolo”, le sue parole riportate da Marca.