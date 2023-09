Moto3, GP Barcellona 2023: risultati e classifica, vince Alonso davanti a Masia

David Alonso (GasGas) ha vinto la gara della Moto3 del Gran Premio di Catalunya, in scena sul tracciato del Montmelò. Il colombiano ha preceduto al traguardo lo spagnolo Jaume Masia (Leopard Racing), al secondo posto, e Jose Rueda (Ktm), al terzo dopo la penalizzazione di Oncu. Proprio il pilota turco aveva chiuso la gara alle spalle di Masia, ma è stato retrocesso dodicesimo, con due long lap penalty, in seguito al contatto con Munoz all’ultima curva. Quarto posto per Sasaki, quinto Stefano Nepa, il primo degli italiani. Seguono, nell’ordine, Riccardo Rossi, Kaito Toba, Tatsuki Suzuki. Undicesimo posto per Matteo Bertelle, sedicesimo ,invece, Romano Fenati. Caduta di Holgado, leader del Mondiale, all’ultimo giro.

L’ORDINE DI ARRIVO E I RISULTATI COMPLETI

L’ORDINE DI ARRIVO

1. David Alonso (Col) GasGas in 33’00″945 alla media di 152.3 km/h

2. Jaume Masia (Esp) Honda a 0″076

3. Jose Antonio Rueda (Esp) Ktm a 0″234

4. Ayumu Sasaki (Jpn) Husqvarna a 0″289

5. Stefano Nepa (Ita) Ktm a 0″401

6. Riccardo Rossi (Ita) Honda a 0″524

7. Kaito Toba (Jpn) Honda a 0″680

8. Tatsuki Suzuki (Jpn) Honda a 0″967

9. Ryusei Yamanaka (Jpn) GasGas a 1″060

10. Ivan Ortolà (Esp) Ktm a 1″125

Giro più veloce (2): Daniel Holgado 1’48″902 alla media di 153.9 km/h