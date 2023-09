Moto2, griglia di partenza GP India 2023: risultati e classifica qualifiche, Dixon in pole

Questa la griglia di partenza del Gran Premio d’India, dodicesimo appuntamento stagionale per la classe della Moto2. Sul circuito di Buddh firma la pole position Jake Dixon davanti ai due spagnoli Pedro Acosta e Sergio Garcia. Tony Arbolino non conferma fino in fondo le buone sensazioni delle prove libere e deve accontentarsi della settima piazza.

PRIMA FILA

1. Jake Dixon (Gbr) Kalex 2’01″924

2. Pedro Acosta (Esp) Kalex 2’01″956

3. Sergio Garcia (Esp) Kalex 2’02″192

SECONDA FILA

4. Zonta Van Den Goorbergh (Ned) Kalex 2’02″271

5. Darryn Binder (Rsa) Kalex 2’02″602

6. Alonso Lopez (Esp) Boscoscuro 2’02″864

TERZA FILA

7. Tony Arbolino (Ita) Kalex 2’02″958

8. Joe Roberts (Gbr) Kalex 2’03″262

9. Somkiat Chantra (Tha) Kalex 2’03″370

QUARTA FILA

10. Celestino Vietti (Ita) Kalex 2’03″374

11. Marcos Ramirez (Esp) Kalex 2’03″446

12. Sam Lowes (Gbr) Kalex 2’03″536