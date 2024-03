Moto 2, risultati e classifica prove libere GP Qatar 2024: primo Aldeguer davanti a Van der Goorbergh

Terminate le prime prove libere della stagione per la Moto 2, al via quindi la stagione anche per la classe intermedia. Al primo posto troviamo Fermin Aldeguer, non una sorpresa visto che rimane tra i favoriti per il titolo, davanti a quella che è la vera sorpresa, l’olandese Zonta Van der Goorbergh. Terzo Vietti, quest’anno nello stesso team del campione Acosta, mentre è quarto Jake Dixon, che quest’anno cerca più costanza nei risultati. Molto indietro sia Arbolino (12°) e Canet (14°), considerati big della categoria. 18° posto per il terzo e ultimo italiano in Moto 2, Dennis Foggia; e 21° posto per il campione Moto 3, Jaume Masia.

Sono state molte le promozioni dei piloti dalla Moto 3 alla Moto 2 ma il tema principale anche nella classe intermedia è il cambio di fornitura sia di gomme (Pirelli) sia di sensori per la temperatura, cambio obbligato voluto da Dorna in ottica sicurezza. La Moto 2 è conosciuta anche per le sue difficoltà nel mandare la temperatura la gomma, quindi in questo primo anno dovranno essere bravi i team e la Pirelli a trovare la quadra per uno sviluppo di uno pneumatico più facile da utilizzare e prestazionale.

Di seguito la classifica dei primi dieci:

1 54 F.Aldeguer 1:58.373

2 84 Z.Vd Goorbergh +0.034

3 13 C.Vietti +0.290

4 96 J.Dixon +0.293

5 18 M.Gonzalez +0.303

6 75 A.Arenas +0.303

7 52 J.Alcoba +0.317

8 64 B.Bendsneyder +0.329

9 35 S.Chantra +0.359