Moto 2, risultati e classifica pre-qualifiche 1 GP Qatar 2024: tanta pioggia, girano solo in quattro

Sessione di pre-qualifica di Moto 2 che parte sotto un improbabile diluvio in Qatar, piloti fermi ai box con pochi temerari a saggiare le condizioni della pista. A girare in pista nonostante le condizioni: Artigas, Masia, Bendsneyder ed Escrig. Tutto rimandato alle pre-qualifiche 2 di domattina dove è previsto un turno di fuoco per decidere i piloti che andranno in Q2. Come per la Moto 3, questa sessione è stata rinominata ‘Pre-qualifica‘ e sarà sempre un turno di prova, che insieme a quella di sabato mattina andrà a stilare le classifiche combinate valide per gli accessi a Q1 e Q2.

Di seguito la classifica dei tempi segnati:

1 5 J.Masia 2:14.891

2 64 B.Bendsneyder +1.007

3 43 X.Artigas +1.991