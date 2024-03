Massimo Carrera sul possibile ritorno di Conte alla Juventus: “Abita a Torino ed è juventino”

L’ex vice di Antonio Conte, Massimo Carrera, ha parlato a Tuttosport a proposito della possibilità di un ritorno in bianconero del tecnico salentino. “Se tornerebbe alla Juve? Ci tornerei anch’io – dice ridendo -. Io sono amico di Antonio, ma non il suo procuratore. Lui abita a Torino ed è anche juventino. Posso solo dire che è uno dei più forti allenatori in circolazione: qualsiasi squadra lo vuole, dipende soltanto da lui“. L’ex tecnico dello Spartak Mosca però ha puntualizzato: “Allegri sta centrando l’obiettivo Champions, quindi va riconfermato. Ci sono ancora undici giornate, ovvero 33 punti in palio. Sono tanti e la Juventus non è ancora al sicuro. Dipende dall’andamento delle gare e dal temperamento del gruppo: se la squadra è solida di testa, una sconfitta non lascia il segno, altrimenti può incidere su morale, consapevolezza e prestazioni. Il vantaggio è buono, ma va conservato“.

Poi sempre a sottolineare la buona stagione dei bianconeri, Carrera ha aggiunto: “Devo ammettere che sarei rimasto sorpreso di vedere una Juventus così avanti in classifica. Ed è una cosa che pensano in molti. Questo doveva essere l’anno della ricostruzione, dopo la stagione segnata dalla giustizia sportiva, e non era così scontato che potesse essere seconda con i lavori in corso. Quello che fa scalpore è il cammino dell’Inter: sta facendo davvero un percorso stratosferico, ma anche il campionato della Juventus è ottimo se l’obiettivo era ricostruire e partecipare alla prossima Champions“.