Dal 2024 Pirelli sarà fornitore ufficiale di Moto2 e Moto3

“Pirelli diventerà il fornitore ufficiale ed esclusivo di pneumatici per le classi Moto2 e Moto3 a partire dal 2024 e fino al 2026 incluso. Questo nuovo accordo triennale, attualmente in via di definizione, vedrà il marchio italiano di pneumatici diventare parte integrante delle classi lightweight e intermediate dei Gran Premi”: lo ha reso noto la stessa multinazionale, con sede in Italia, produttrice di pneumatici per automobili e moto. Pirelli vanta già un’esperienza pluriennale come fornitore unico per tutte le classi del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike e ora amplia il proprio portfolio di competizioni motociclistiche includendo Moto2 e Moto3, considerate la fucina di talenti più importante nel motorsport a due ruote a livello globale. Pirelli metterà a disposizione di entrambe le classi la propria gamma di pneumatici slick DIABLO Superbike, in linea con la propria filosofia: “We sell what we race, we race what we sell”.