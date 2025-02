Con la conclusione dei match di secondo turno si è ufficialmente delineato il quadro dei quarti di finale del Tenerife Challenger 2. Sui campi in cemento dell’Abama Tennis Academy entra ufficialmente nel vivo il secondo evento organizzato da MEF Tennis Events con il patrocinio di Turismo di Tenerife. Tra i protagonisti ci sarà anche Daniel Rincon, che ha sconfitto per 6-1 7-6(5) l’ex Top 50 Pedro Cachin. Avanza anche la prima testa di serie Dominik Koepfer, che ha avuto la meglio su Chris Rodesch per 7-5 6-3. Gli altri due successi di giornata li guadagnano Nicolas Alvarez Varona, per ritiro sul 2-2 contro Steven Diez, e Filip Misolic, che ha inflitto un doppio 6-4 allo svizzero Jakub Paul. Domani torna in azione Pablo Carreno Busta, che affronterà il giordano Abdullah Shelbayh.

Daniel Rincon: “Miglioro un passo alla volta”

Prima di quest’anno Daniel Rincon non era mai riuscito a vincere una partita all’Abama Tennis Academy. Questa settimana ha cambiato marcia e con il successo per 6-1 7-6(5) su Pedro Cachin ha ottenuto il pass per i quarti di finale. “Fin da inizio partita ho avuto buone sensazioni – le parole del numero 260 del mondo -. Ho aumentato l’intensità dopo l’esordio contro Rottgering: era fondamentale perché contro Pedro è sempre complicata”. Dopo una brillante carriera da junior, in cui ha conquistato lo US Open Under 18 e ha raggiunto la seconda posizione nel ranking mondiale di categoria, a ventidue anni Rincon sogna l’affermazione tra i professionisti. Nel luglio 2024 ha disputato a Tampere la sua prima finale in un torneo Challenger, ma attualmente si trova 79 posizioni più in basso rispetto al suo best ranking (181 ATP). “Sto migliorando passo dopo passo, facendo le scelte giuste, forse più lentamente di quanto vorrei. Ma sono soddisfatto del mio percorso quotidiano – le parole dello spagnolo – Come sta andando a Tenerife? A dire il vero, adoro venire qui. Il clima e le strutture sono incredibili. L’Abama ha anche un campo da golf, e mi piace trascorrere un po’ di tempo lì ogni tanto per rilassarmi e staccare la mente”. Il giocatore di Ávila tornerà in campo domani per i quarti di finale, sarà derby iberico contro Nicolas Álvarez Varona, che ha approfittato del ritiro di Steven Diez dopo appena quattro game.

Risultati di giovedì 13 febbraio 2025

2º turno

Dominik Koepfer (1) b. Chris Rodesch (Q) 7-5 6-3

Filip Misolic (Q) b. Jakub Paul (Q) 6-4 6-4

Daniel Rincon (Alt) b. Pedro Cachin (Q) 6-1 7-6(5)

Nicolas Alvarez Varona (WC) b. Steven Diez (Q) 2-2 rit.