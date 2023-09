Parma Ladies Open, Bogdan e Schmiedlova volano in semifinale

Il Parma Ladies Open presented by Iren si prepara per delle semifinali scoppiettanti. La sessione pomeridiana del torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e dal TC Parma ha certificato l’alto livello delle contendenti rimaste in corsa per il titolo. Gli ultimi posti per le semifinali sono stati assegnati al termine di due maratone che hanno premiato Anna Karolina Schmiedlova e Ana Bogdan. Rispettivamente numero uno e due del seeding si sono imposte in tre parziali ai danni di Kaja Juvan (6-1 6-7 6-4) e Jaqueline Cristian (4-6 6-1 7-6). Le semifinali, in programma dalle ore 14.00 di venerdì 22 settembre, vedranno in campo Bogdan-Bondar e a seguire – non prima delle ore 16.00 – Schmiedlova-Kawa.

Bogdan, un derby per tornare in semifinale – L’unico scontro diretto era datato 2012, quando Cristian aveva solo 14 anni, ma da allora Ana Bogdan e la connazionale hanno condiviso tanto campo tra allenamenti e doppi. Un match sentito che alla fine ha premiato la più esperta delle due giocatrici, capace di imporsi in rimonta per 4-6 6-1 7-6(1). Dopo una partenza lenta Bogdan è rientrata in partita e nel terzo set ha dominato il tie-break finale dopo aver precedentemente fallito al servizio per il match sul 5-4. “Affrontare una rumena non è facile. Siamo amiche, ma quando entro in campo devo dimenticarmi chi c’è dall’altra parte e oggi non è stato facile perché insieme abbiamo condiviso tante cose – le parole di Bogdan, che eguaglia la semifinale raggiunta lo scorso anno nella rassegna parmense -. Sono contenta di essermi aggiudicata un match tosto contro una giocatrice in grande salute. Le auguro davvero il meglio”. In semifinale sarà sfida contro l’ungherese Anna Bondar, settima testa di serie che si è imposta per 7-5 6-4 su Viktoriya Tomova. Le due in stagione si sono affrontate già due volte ed il bilancio è in perfetta parità: “Anna è solida da fondo e molto continua, sarà un’altra partita dura. Voglio farmi trovare pronta, dormirò e mangerò per recuperare. Fortunatamente in Italia si mangia sempre bene”. L’altra semifinale vedrà opposte Schmiedlova e Kawa, con la polacca reduce dalla vittoria per 7-5 6-2 nello scontro diretto giocato a Lubiana la scorsa settimana.