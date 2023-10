Olbia Challenger, Cobolli approda ai quarti di finale

Flavio Cobolli non smette di brillare e nella serata di Olbia stacca il pass per i quarti di finale battendo Federico Gaio. Il tennista romano si è aggiudicato il derby in 1 ora e 19 minuti con il punteggio di 6-2 6-4 e si prepara ad affrontare la seconda testa di serie Constant Lestienne per un posto in semifinale all’Olbia Challenger. Sui campi in cemento del TC Terranova, teatro del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events, nella giornata di giovedì 19 ottobre si completeranno i secondi turni. Oltre alla prima testa di serie Alexandre Muller, impegnato contro il connazionale Ugo Blanchet, c’è grande attesa per il derby tra Mattia Bellucci e Raul Brancaccio.

Cobolli prosegue a gonfie vele – Fresco di best ranking alla posizione numero 106 della classifica ATP, Flavio Cobolli continua a dare la caccia alla top 100 e alla qualificazione per le Next Gen ATP Finals di Jeddah. Nell’ultimo match di giornata il romano ha amministrato con grande autorevolezza la sfida con Federico Gaio, vinta 6-2 6-4. “Affrontare Federico è sempre complicato, è un amico e ha fatto una grande stagione. Personalmente sono motivato e contento della mia prestazione – le parole di Cobolli nell’intervista post partita -. L’adattamento al cemento dopo tanta terra non è stato complicato, anche perché qui ad Olbia la superficie è abbastanza lenta. Il quarto di finale contro Lestienne? Lui è un giocatore esperto e molto forte, quindi dovrò lottare e soffrire per avere la meglio”.