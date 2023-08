Caruso torna al Challenger di Todi: “Io ultimo italiano a battere Sinner? Non lo sapevo”

La 15ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup ha preso il via. Le sfide delle qualificazioni hanno aperto il programma della manifestazione che da domenica 13 a sabato 19 agosto andrà in scena sui campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971. Il torneo Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events ha visto subito diversi italiani impegnati in campo. Lunedì 14 agosto sarà la prima giornata di tabellone principale, con i match in programma nel pomeriggio ed in serata. La prima testa di serie è l’ungherese Zsombor Piros (n.120 ATP), mentre tra i nove italiani in main draw desta interesse il nome di Salvatore Caruso, ex numero 76 del mondo.

Caruso: “Felice di essere tornato” – A sei anni dall’ultima volta, Salvatore Caruso torna a Todi. Nel 2017 sui campi del Tennis Club Todi 1971 si fermò al secondo turno; dopo il successo all’esordio con Gianluca Mager arrivò la sconfitta con Marco Cecchinato. Questa settimana numero 282 del mondo, il siciliano esordirà in tabellone lunedì 14 agosto contro il francese Clement Tabur: “Sono felice di essere a Todi, quando vengo qui ho la garanzia che giocherò in un torneo organizzato benissimo, come sono tutti quelli della famiglia Marchesini. Come sto? Torno in campo con le pile cariche dopo una piccola pausa estiva, adesso voglio raccogliere punti per arrivare alla prossima stagione con una classifica migliore”. Con Jannik Sinner che alle ore 22.00 italiane affronterà Alex De Minaur nella finale del Masters 1000 di Toronto, la mente non può che viaggiare a ritroso. Salvatore Caruso è infatti l’ultimo italiano aver sconfitto l’altoatesino, nel 2020 quando le qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati si giocarono a Flushing Meadows. “Non sapevo di essere stato l’ultimo italiano a battere Sinner, lo giuro. Mi ricordo bene quella partita, giocavamo su Campo 11 e fu un match tosto – le parole del natio di Avola, che riuscì ad imporsi per 5-7 6-4 6-2 -. Sinner da quel momento ha fatto tanti scatti in avanti, ma non nego che quella vittoria me la tengo stretta. La finale con De Minaur? Sulla sfida secca può succedere tutto, ma credo Jannik parta da favorito. Speriamo che l’Italia possa portare a casa un altro Masters 1000”.

Tutto pronto per il main draw – Con nove rappresentanti ai nastri di partenza, in attesa di eventuali aggiunte dalle qualificazioni, la 15ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup parla italiano. La prima giornata di tabellone principale si presenterà subito con un derby in sessione serale, quello tra Francesco Maestrelli e la wild card Giorgio Tabacco. Con il toscano ottava testa di serie, sono complessivamente tre gli azzurri nel seeding, gli altri sono Andrea Pellegrino e Luciano Darderi, rispettivamente quinta e settima testa di serie. Il primo debutterà contro Moez Echargui, per il secondo ci sarà Lucas Gerch. Nei primi match della domenica sorride Luca Potenza, autore del successo per 6-2 6-4 sullo spagnolo Sergi Perez Contri. Niente da fare invece per Fausto Tabacco, sconfitto 6-1 6-3 da Miguel Damas. Avanzano anche le wild card Gabriele Pennaforti e Gian Matias Di Natale, tesserati del TC Perugia che quest’anno hanno conquistato la promozione in Serie B1. L’italiano dopo il 6-2 del primo set ha usufruito del ritiro di Federico Gomez, mentre l’argentino sul Centrale ha sconfitto per 7-6(5) 6-3 il promettente Daniel Merida.