LIVE – Thy Istanbul-Busto Arsizio: ritorno Playoff Cev Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Thy Istanbul-E-Work Busto Arsizio, partita valevole come gara di ritorno dei Playoff della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Dopo il rinvio a causa del terribile terremoto che ha colpito la Turchia, le due formazioni tornano in campo per proseguire l’avventura continentale. Le farfalle di Marco Musso possono beneficiare nuovamente del fattore campo e vanno a caccia dell’impresa. La formazione turca ha infatti vinto l’andata 3-0 ed ora le basta vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 15 febbraio all’E-work Arena di Busto Arsizio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Thy Istanbul-Busto Arsizio di Cev Cup femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

