LIVE – Stoccarda-Novara: andata quarti Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Allianz MTV Stoccarda-Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per la sesta ed ultima giornata della Pool C di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. La formazione tedesca, reduce dal primo posto nella pool D, vuole sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Le zanzare di Stefano Lavarini, vincitrici del girone C davanti al Vakifbank di Paola Egonu, proveranno invece a strappare punti importanti in trasferta e avvicinarsi così al passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 14 marzo alla Scharrena di Stoccarda, in Germania. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Stoccarda-Novara di Champions League femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

