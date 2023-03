Porto-Inter, Sky: “Lunghe code fuori dallo stadio, alcuni tifosi non sono riusciti ad entrare”

di Redazione 7

“Ci sono ancora lunghe code fuori dallo stadio, diversi tifosi non sono riusciti ad entrare e alcuni stanno cercando di spostarsi nel settore ospiti che è esaurito, mentre altri sono ancora fuori”. Lo ha detto l’inviato di Sky Matteo Marzaghi nel pre gara di Porto-Inter, in relazione ad alcuni disagi vissuti dai tifosi nerazzurri al Do Dragao. Molti tifosi sono ancora in attesa di fare il loro accesso nel settore ospiti. Sono circa 3.000 i tifosi nerazzurri al Do Dragao.