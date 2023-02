LIVE – Italia-Irlanda: Sei Nazioni maschile 2023 rugby in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Irlanda, partita valevole per il terzo turno del Guinnes Sei Nazioni maschile 2023 di rugby. Gli azzurri di Kieran Crowley, dopo aver sfiorato l’impresa contro i campioni in carica della Francia e incassato una sconfitta contro l’Inghilterra, tornano in Italia per provare a conquistare il primo successo nel torneo. Servirà una grande prestazione per fermare la formazione irlandese, prima in classifica grazie alle ampie vittorie contro Galles e Francia. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.15 italiane di sabato 25 febbraio sul campo dello stadio Olimpico di Roma. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Italia-Irlanda del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

