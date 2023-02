Ternana, Andreazzoli si è dimesso. Bandecchi: “Mi ha consigliato di richiamare Lucarelli”

“Andreazzoli si è dimesso”. Lo ha detto, nel post partita di Ternana-Cittadella finita 1-2, il presidente Stefano Bandecchi. Il numero uno del club rossoverde ha raccontato anche un aneddoto del confronto avuto con Andreazzoli: “Mi ha consigliato di richiamare Lucarelli”. Ma se tornerà l’ex tecnico rossoverde oppure no “lo deciderò nelle prossime ore. In tanti mi dicono di riprendere Lucarelli però io sono bastion contrario e ci penserò. Lucarelli è l’allenatore più vicino a questa panchina e l’analisi di Andreazzoli non è sbagliata”.