Arsenal, Zinchenko con la fascia da capitano ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina

In occasione dell’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, l’Arsenal ha deciso di far indossare, durante la gara odierna con il Leicester, all’ucraino Zinchenko la propria fascia da capitano. A farlo sapere è stata la stessa società tramite i propri profili social.

Zinchenko will wear our captain's armband today, as a mark of respect and love on the first anniversary of the conflict in Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Zmg1AvGHAp

— Arsenal (@Arsenal) February 25, 2023