LIVE – Vavassori-Medvedev, secondo turno Masters 1000 Madrid 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Vavassori-Medvedev, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Andrea non vuole fermarsi e continuare questa straordinaria settimana in terra iberica, ma ovviamente le difficoltà nell’affrontare un tennista come Medvedev si conoscono. L’azzurro arriva da tre belle vittorie ai danni di Virtanen, Meligeni Alves e Murray, mettendo soprattutto in mostra un servizio che si adatta alla perfezione in queste condizioni di gioco. Il russo invece è all’esordio nel torneo, quindi potrebbe, almeno inizialmente, pagare qualche momento di assestamento. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Vavassori e Medvedev pianificati come alle ore 11:00 sul campo Manolo Santana.

