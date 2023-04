Juventus, Allegri litiga con giornalista: “Cosa mi soddisfa a fine stagione? Non lo devo dire certo a te”

Lungo e serrato diverbio tra Massimiliano Allegri e la giornalista della Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, durante la conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juventus. Il tecnico si è piccato per una domanda dell’inviata alla Continassa ed è partito un botta e risposta: “Quarto posto mi soddisfa? Questo scrivilo te, è un pensiero tuo. Ma che domanda è, scusa? Ci sono domande più intelligenti. E’ un pensiero mio, te lo dico apposta, scrivi di Allegri”. La giornalista aggiunge: “Sono qua per farti delle domande, ti chiedo cosa per te é soddisfacente a fine stagione”. Allegri risponde: “Non devo dirlo assolutamente a te. Nel rispetto dei tifosi, li ringrazio sempre, io metto dentro professionalità, onestà e impegno”.

E ancora: “Mi fai una domanda se sono soddisfatti? E’ impossibile vincere tutto. Ci sono degli obiettivi, potrei chiederti se sei soddisfatta del lavoro che fai, se a fine anno ti ritrovo qui a farmi le domande? Non lo vieni a dire a me. Se l’anno prossimo ti ritrovo qui che vuol dire, che hai fallito? Io non mi giudico da solo, vengo giudicato dagli altri”. “A fine anno sono soddisfatta o meno in base al mio lavoro”, ribatte la giornalista. “A fine anno una vince lo scudetto, una la Coppa Italia, una la Champions e una l’Europa League. Tutte le altre hanno fallito. Io sono sereno e mi diverto, fra 35 giorni scriverete che non abbiamo vinto nulla e che devo smettere”.

Prima ancora una polemica sulle critiche e sulle voci post Inter-Juve: “Quando perdiamo vengono tirate fuori illazioni. Per me è un divertimento finire nel mirino delle critiche: un domani, quando magari non ci sarò più io, ne dovrete prendere di mira un altro. “Cosa è successo contro l’Inter in Coppa Italia? Chi lo ha detto? Ditemi i nomi”.