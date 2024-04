LIVE – Trevisan-Stephens, primo turno Wta Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Stephens, incontro valevole per il primo turno del WTA 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). La toscana non si trova in un ottimo momento di forma e anche l’urna non è stata benevola con lei. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la tennista a stelle e strisce, campionessa degli US Open nel 2017 e che la settimana appena trascorsa è riuscita a sollevare al cielo il titolo in quel di Rouen. Sarà proprio Trevisan, non a caso, a partire nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Si gioca per accedere al secondo turno, dove ad attendere la vincitrice di questo confronto c’è già l’esperta belga Elise Mertens, ventottesima forza del tabellone e beneficiaria di un bye all’esordio. Tra l’azzurra e la sua avversaria, infine, si tratta del primo incrocio della carriera. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata a partire dalle ore 11.00 sul Court 5.

COME SEGUIRE TREVISAN-STEPHENS IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

TREVISAN-STEPHENS (DIRETTA)