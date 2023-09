Coppa Davis 2023, è l’ora del Tg2: le fasi finali di Sonego-Jarry solo su Rai Sport

Cambio di canale per gli appassionati che stanno seguendo la sfida di Coppa Davis tra Italia e Cile. Lorenzo Sonego e Nicolas Jarry, in campo per il secondo singolare, sono attualmente al terzo set, con l’emittente pubblica che in questi minuti ha chiuso la sua trasmissione su Rai 2 per trasferire la diretta solamente su Rai Sport. Le fasi finali dell’incontro citato e anche tutta la successiva partita di doppio sarà quindi visibile solo sul canale 58 del digitale terrestre.