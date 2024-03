LIVE – Sinner-Medvedev, semifinale Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Medvedev, incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Entrambi sono in un ottimo stato di forma e si prevedono scintille. L’altoatesino ha raggiunto il quarto penultimo atto in altrettante apparizioni stagionali mentre il russo è reduce dalla finale di Indian Wells. Secondo le quote dei bookmakers sarà Sinner a partire con i favori del pronostico. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, infatti, nonostante si trovi sotto per 6-4 nel bilancio dei precedenti disputati con il suo avversario, è uscito vincitore dagli ultimi quattro confronti diretti. Quest’anno hanno incrociato la racchetta nella finalissima degli Australian Open, con il fenomeno italiano che, dopo aver perso i primi due set, è riuscito a prevalere in rimonta per regalarsi il primo Slam della carriera. In palio per il vincitore c’è il pass per l’atto conclusivo del torneo contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure il bulgaro Grigor Dimitrov, giustiziere dello spagnolo Carlos Alcaraz. Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Sinner e Medvedev, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 20.00 italiane (le 15.00 locali).

COME SEGUIRE SINNER-MEDVEDEV IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SINNER-MEDVEDEV (DIRETTA)