LIVE – Paolini-Wang, secondo turno Wta Cleveland 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Wang Xinyu, incontro valevole per il secondo turno del WTA 250 di Cleveland 2023 (cemento outdoor). Prosegue l’ottimo stato di forma della toscana, che all’esordio ha lasciato solamente quattro giochi alla qualificata polacca Magdalena Frech. Adesso sul suo cammino c’è un’altra giocatrice proveniente dal tabellone cadetto. La potente cinese, poi, al primo turno nel main draw ha impiegato quasi tre ore per avere la meglio sulla qualificata transalpina Clara Burel. Paolini si è portata a casa l’unico scontro diretto. Le due si sono incontrate quest’anno sulla terra del Foro Italico.

Era il primo turno e l’azzurra riuscì a prevalere in tre parziali. Jasmine partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Negli ultimi quattro tornei disputati può vantare la finale raggiunta a Palermo ma soprattutto l’ottavo ed il quarto di finale ottenuti in due appuntamenti molto prestigiosi come Montreal e Cincinnati. Per Paolini in palio c’è un altro quarto di finale contro una tra la russa Ekaterina Alexandrova oppure la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Wang pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sullo Stadium Court (al termine di Maria-Gracheva).

