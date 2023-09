LIVE – Musetti-Rinderknech, quarti di finale Atp Chengdu 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Rinderknech, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Chengdu 2023 (cemento outdoor). L’azzurro, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno in qualità di seconda testa di serie dell’evento, ha faticato molto più del previsto agli ottavi per avere ragione del qualificato australiano Philip Sekulic. Adesso occorre inevitabilmente alzare l’asticella contro il top settanta transalpino. Quest’ultimo è reduce da due vittorie convincenti e molto in forma con la sua prima di servizio.

Le quote dei bookmakers sono dalla parte di Musetti ma non di molto. Il giovane carrarino, infatti, non sta impressionando nelle ultime settimane e in carriera ha sempre sofferto il gioco dei bombardieri. Servono immediatamente risposte contro il francese in un torneo che può rappresentare un buon trampolino di lancio per le ambizioni di Lorenzo. In palio c’è un quarto di finale abbastanza fattibile contro uno tra l’australiano Jordan Thompson oppure il russo Roman Safiullin. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Rinderknech pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 07:00 italiane (le 13.00 locali) sul Center Court (al termine dell’altro quarto di finale tra l’australiano Jordan Thompson e il russo Roman Safiullin).

