Atp Chengdu 2023: Musetti batte Rinderknech e vola in semifinale

Musetti vince 6-3 6-3 contro Rinderknech. L’italiano vola in semifinale a Chengdu, dopo aver battuto in meno di due ore il tennista francese. Una partita positiva quella di Musetti, che ora sogna la possibilità di andare in finale.

Il match si apre con Rinderknech in difficoltà, mentre Musetti sembra avere un buon ritmo sin dall’inizio. Il francese commette numerosi errori, soprattutto sul dritto, lasciando la possibilità al tennista italiano di conquistare diversi punti. Dopo poco più di mezz’ora, Musetti conquista il primo set per 6-3, senza aver riscontrato particolare resistenza da parte dell’avversario. L’azzurro riesce a sfruttare i punti deboli di Rinderknech, grazie ad una buona prestazione. Nel secondo set, il copione è lo stesso, con il francese che si rende pericoloso solo in rare occasioni. Musetti sfrutta nel migliore dei modi ogni opportunità e regala al pubblico una performance positiva. In un’ora e mezza, Musetti riesce a portarsi sul 5-3 e poi vince la partita 6-3, conquistando la semifinale dell’Atp Chengdu 2023. L’italiano lascia il campo soddisfatto, dopo una partita solida e una vittoria meritata.