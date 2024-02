LIVE – Musetti-Cazaux, primo turno Atp Dubai 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Cazaux, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Dubai 2024 (cemento outdoor). Il carrarino non è in un buon momento di forma, essendo reduce da due eliminazioni consecutive all’esordio. Il top novanta transalpino, al contrario, è reduce da due ottime partite disputate nelle qualificazioni e a gennaio è stato capace di spingersi fino agli ottavi di finale degli Australian Open. Tra i due giocatori non ci sono precedenti da registrare a livello di circuito maggiore. Secondo le quote dei bookmakers sarà proprio Musetti a partire leggermente sfavorito, complici i fattori sopra elencati. In palio per il giovane azzurro c’è il pass per gli ottavi di finale. Qui si troverebbe di fronte il russo Andrey Rublev, seconda forza del seeding e numero cinque del ranking mondiale, che ha superato in rimonta il cinese Zhizhen Zhang. Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Musetti e Cazaux, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 italiane (le 14.00 locali) sul Court 1, al termine dell’altro primo turno tra l’ungherese Fabian Marozsan e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

