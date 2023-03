LIVE – Medvedev-Khachanov, semifinale Masters 1000 Miami 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Medvedev-Khachanov, incontro valevole come prima semifinale del Masters 1000 di Miami 2023. Derby russo con l’ex vincitore degli Us Open che punta a conquistare la quinta finale in circa un mese e mezzo, ma di fronte si troverà contro un Khachanov che nell’ultimo anno sembra trovarsi alla grande nei grandi appuntamenti. Semifinale agli Us Open, agli Australian Open e ora anche in quel di Miami. I precedenti dicono 3-1 per il numero cinque del mondo, che si è imposto anche nell’ultimo incontro disputatosi ad inizio stagione in quel di Adelaide con il punteggio di 6-3 6-3. L’unico successo di Khachanov risale al torneo di Mosca del 2018. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Khachanov e Tiafoe in campo oggi, venerdì 31 marzo, alle ore 19:00.

