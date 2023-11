Lehecka/Pavlasek-Ebden/Purcell 3-4, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Lehecka/Pavlasek-Ebden/Purcell, doppio di Repubblica Ceca-Australia nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Chi conquisterà l’ultimo punto e dunque il pass per la semifinale, dove c’è già la Finlandia? Il duo aussie parte favorito, ma la coppia ceca è pronta a regalare sorprese e sovvertire il pronostico della vigilia. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match di Coppa Davis 2023.

LEHECKA/PAVLASEK-EBDEN/PURCELL *3-5

PRIMO SET – Ebden perde il primo punto al servizio, ma in tranquillità tengono a 15: ci sono due categorie di differenza tra le due coppie, 5-3

PRIMO SET – BREAK AUSTRALIA! Sembra troppa la differenza tra le due squadre, un super Purcell firma il sorpasso: 4-3 Australia

PRIMO SET – Una macchina al servizio gli australiani, a zero Purcell: 3-3

PRIMO SET – Lehecka e Pavlasek rimontano da 15-30 e tengono un turno di servizio che si era fatto pericoloso: 3-2

PRIMO SET – Ebden non è da meno, si gioca pochissimo su questa superficie: 2-2 in 8 minuti

PRIMO SET – Anche Pavlasek risponde presente, con un ace di seconda: 2-1

PRIMO SET – In un amen anche Purcell tiene a zero, si va veloci: 1-1

PRIMO SET – Game a zero per Lehecka, 1-0 per i cechi

PRIMO SET – Si comincia con i cechi al servizio

21.47 – Squadre in campo, comincia il riscaldamento

21.46 – Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match decisivo di doppio tra Repubblica Ceca e Australia: chi vince va in semifinale!