La diretta live di Italia-Usa, sfida valida per i quarti di finale nelle Finals di Coppa Davis 2022 in corso a Malaga. Match che si gioca al meglio delle tre partite, due singolari e un doppio. Nel primo match si sfideranno i ‘numeri due’ delle due nazioni, poi toccherà ai ‘numeri uno’ ed infine al doppio. Le scelte ufficiali dei due capitani si conosceranno solamente un’ora prima dell’inizio della sfida, ma nei due singolari dovrebbe toccare prima a Lorenzo Sonego e poi a Lorenzo Musetti, rispettivamente contro Frances Tiafoe e Taylor Fritz. Due sfide decisamente complicate. Poi, eventualmente, Simone Bolelli e Fabio Fognini si troverebbero a sfidare lo stesso Sock in coppia con Paul nel doppio finale.

L’appuntamento con questo incontro di quarti di finale è alle ore 10:00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

ITALIA-USA IN TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

LIVE ITALIA-USA (a partire dalle 10:00)

LIVE 1° SINGOLARE – SONEGO vs. TIAFOE

LIVE 2° SINGOLARE – MUSETTI vs. FRITZ

LIVE DOPPIO: BOLELLI/FOGNINI vs. PAUL/SOCK