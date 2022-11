LIVE – Sonego-Tiafoe 6-3 7-6, Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Tiafoe, primo singolare di Italia-Stati Uniti, incontro di quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga. Il torinese, dopo gli infortuni di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, è diventato il secondo singolarista della squadra azzurra insieme a Lorenzo Musetti. Contro l’americano l’unico precedente è freschissimo. I due, infatti, si sono incontrati al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con il giocatore a stelle e strisce che è riuscito a prevalere abbastanza comodamente in due set.

A partire con i favori del pronostico sarà proprio Tiafoe, semifinalista in carica degli US Open ed autore di una stagione fantastica, che lo ha visto terminare all’interno della top venti. Sonego non partirà battuto, consapevole di dover sfruttare al meglio tutti i possibili passaggi a vuoto del proprio avversario. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 10:00. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor.

SONEGO-TIAFOE 6-3 7-6(7)

SEGUI IL LIVE DI MUSETTI-FRITZ

CHE PUNTOOOOOOOOOOO, ROVESCIO STRAORDINARIO: SONEGO BATTE TIAFOE E ITALIA-USA 1-0

SECONDO SET – ACEEEEEEE, 8-7 SONEGO: TERZO MATCH POINT

SECONDO SET – SERVIZIO E DIRITTO VINCENTE DI SONEGO, 7-7

SECONDO SET – Servizio vincente per Tiafoe, set point Usa: 6-7

SECONDO SET – Servizio e rovescio vincente: si gira sul 6-6, bravissimo l’americano

SECONDO SET – Risposta sulla riga di Tiafoe, 6-5 Sonego ma ora serve l’americano

SECONDO SET – SERVIZIO E DIRITTO: DUE MATCH POINT PER L’ITALIA

SECONDO SET – Ace di Tiafoe, 5-4: Sonego serve per la partita

SECONDO SET – SE NE VA IL DIRITTO DI TIAFOE: 5-3 PER LORENZO

SECONDO SET – Servizio vincente di Sonego, 4-3!

SECONDO SET – Si gira sul 3-3, che tensione

SECONDO SET – IL PASSANTE DI SONEGOOO! Recuperato il minibreak, 2-3

SECONDO SET – Minibreak Tiafoe, non riesce la difesa a rete dell’azzurro: 2-1 per Usa con due servizi

SECONDO SET – Ace di Sonego, sedicesimo! 1-1

SECONDO SET – CHE PUNTOOOO! Fantastico Sonego che si difende e poi chiude a rete: si va al tie-break

SECONDO SET – SERVIZIO E DIRITTO VINCENTE, GRANDE SONEGO: 40-40

SECONDO SET – Ancora set point Usa, gran punto di Tiafoe

SECONDO SET – Servizio vincente! SET POINT ANNULLATO

SECONDO SET – Nooooo! Che errore di Sonego: sbaglia lo schiaffo al volo di diritto, SET POINT TIAFOE

SECONDO SET – Game veloce anche per Tiafoe, game tenuto a zero in un battibaleno: 6-5 per lui

SECONDO SET – DUE ACES e tiene a zero un fantastico Sonego: 5-5

SECONDO SET – L’americano si salva da 0-30 e si tiene ancora in vita: 5-4 per Tiafoe

SECONDO SET – Due ottimi punti dell’americano poi Sonego sbaglia il passante: 40-30

SECONDO SET – Tiene Sonego, sbaglia Tiafoe: 0-30!

SECONDO SET – Che bel game a zero di Sonego che in un amen tiene la battuta:4-4

SECONDO SET – Alla fine Tiafoe tiene ai vantaggi e rimette la testa avanti, 4-3

SECONDO SET – Servizio vincente al corpo, 40-40

SECONDO SET – PALLA BREAK ITALIA! Sonego aggressivo con il diritto, 30-40!

SECONDO SET – Tiene Sonego! Diritto vincente e si salva Lorenzo: 3-3

SECONDO SET – Questo game sta diventando importantissimo, il nastro è americano: ancora 40-40

SECONDO SET – DECIMO ACE DI SONEGO! 40-40

SECONDO SET – Se ne va il diritto di Tiafoe: prima palla break Usa

SECONDO SET – Attenzione, Sonego si complica la vita in questo game:40-40 da 40-15

SECONDO SET – Gran game di Tiafoe che con tre vincenti va velocemente al cambio campo, 3-2 per gli Usa

SECONDO SET – Sul 30-30 arrivano due ottimi servizi e Sonego si tiene in scia, 2-2

SECONDO SET – L’americano tiene in qualche modo e rimane aggrappato alla partita, 2-1

SECONDO SET – Si va ai vantaggi, quanti errori per Tiafoe che fa il bello e il cattivo tempo: 40-40

SECONDO SET – Molto bravo Lorenzo che sta giocando alla grande, tiene a 15: 1-1

SECONDO SET – Usa che cominciano bene in questo secondo parziale, game tenuto a 15: 0-1

SECONDO SET – Si comincia con Tiafoe alla battuta

SET SONEGOOO! CHIUDE CON IL DIRITTO E CARICA IL PUBBLICO LORENZO: CHE PRIMO SET, 6-3

PRIMO SET – Che diritto in corsa di Sonego! 30-30

PRIMO SET – Game interlocutorio, Tiafoe tiene a 15: adesso Sonego servirà per la prima frazione di gioco, 5-3

PRIMO SET – Che game e che volèe di Sonego! L’Italia sale sul 5-2

PRIMO SET – Con un grande servizio Lorenzo annulla la palla del controbreak! 40-40

PRIMO SET – BREAK ITALIA! Anche con l’aiuto del nastro Sonego firma il primo allungo della partita: 4-2

PRIMO SET – TRE PALLE BREAK PER L’AZZURRO!

PRIMO SET – Due diritti straordinari di Sonego! 0-30!

PRIMO SET – Ma Lorenzo risolve alla grande: due aces e turno di servizio tenuto, 3-2

PRIMO SET –Sonego non chiude prima uno schiaffo al volo e poi una volée di diritto: 40-40 da 40-15

PRIMO SET – Sbaglia con il rovescio Lorenzo dopo uno scambio duro, Tiafoe risponde vincendo a quindici il suo turno di battuta: 2-2

PRIMO SET – Si complica un po’ la vita ma alla fine Sonego riesce a tenere a 30 senza concedere palle break, buon inizio per lui: 2-1

PRIMO SET – Esce di poco il passante di diritto di Sonego, Tiafoe tiene a 30 questo suo turno inaugurale: 1-1

PRIMO SET – Grande primo game di Lorenzo che tiene a zero con tre ottime prime palle di servizio, 1-0

PRIMO SET – Si parte con Sonego alla battuta

10.17 – Tutto pronto, si comincia!

10.10 – E adesso parte il riscaldamento

10.07 – INNI NAZIONALI! Tiafoe si presenta con le cuffie (FOTO)

10.05 – Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo

9.55 – Buongiorno e benvenuti a Malaga: tra poco in campo Italia e Stati Uniti per il primo singolare con Lorenzo Sonego che affronta Frances Tiafoe