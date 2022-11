LIVE – Musetti-Fritz 6-7(8) 3-6, Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Fritz, secondo singolare di Italia-Stati Uniti, incontro di quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga. Impegno non facile per il carrarino, protagonista di una grande parte finale di stagione sulle superfici rapide con il titolo a Napoli ed i quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’americano, infatti, ha appena raggiunto il penultimo atto delle ATP Finals a Torino in un’annata che, tra le altre cose, lo ha visto trionfare nel Masters 1000 di Indian Wells e chiudere all’interno della top ten.

L’unico precedente tra i due se l’è aggiudicato lo stesso statunitense. Quest’ultimo lo scorso luglio non ha lasciato scampo a Musetti nel primo turno di Wimbledon. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. Musetti e Fritz sono pianificati come secondo incontro a partire dalle ore 10:00.

ITALIA-USA 1-0: SONEGO BATTE TIAFOE

MUSETTI-FRITZ 6-7(8) 3-6

SECONDO SET E MATCH FRITZ! Altro break dell’americano che riporta la sfida tra Stati Uniti e Italia in parità, 1-1

SECONDO SET – Turno al servizio a 15 di Fritz che si avvicina alla vittoria, 3-5

SECONDO SET – Game a zero Musetti, 3-4

SECONDO SET – Due errori in risposta di Fritz e l’azzurro allunga, 40-0

SECONDO SET – Ottima battuta di Musetti, 15-0

SECONDO SET – Lo statunitense allunga, 2-4

SECONDO SET – Decimo ace Fritz, 30-15

SECONDO SET – BREAK FRITZ! Si complica ancora di più il match per l’azzurro, 2-3

SECONDO SET – Il nastro aiuta Fritz, 30-30

SECONDO SET – Quinto ace dell’azzurro, 15-15

SECONDO SET – Risponde allo stesso modo Fritz che pareggia subito i conti, 2-2

SECONDO SET – Tutto facile per Musetti, servizio a zero e 2-1

SECONDO SET – Lo statunitense pareggia i conti con cinque punti consecutivi, 1-1

SECONDO SET – Recupera tutto Fritz, 40-40

SECONDO SET – Tre palle break per l’azzurro!

SECONDO SET – Fritz sbaglia la volee dopo il pallonetto del carrarino, 0-30

SECONDO SET – Demi volee e primo game Musetti, 1-o

SECONDO SET – Non passa la smorzata di Musetti, 30-30

PRIMO SET FRITZ 7-6(8)

PRIMO SET – Recupera il mini break Fritz, 5-5

PRIMO SET – MINI BREAK MUSETTI!! L’azzurro allunga sul 5-3

PRIMO SET – Quarto ace del match per Musetti, 4-3

PRIMO SET – Lorenzo chiude con una bella smorzata, 6-6

PRIMO SET – Salva tutto l’Azzurro, ancora vantaggi 40-40

PRIMO SET – Doppio fallo Musetti e set point Fritz! 40-A

PRIMO SET – Fritz chiude il game con un’ottima seconda di servizio, 6-5

PRIMO SET – Game a 15 anche per l’Azzurro, 5-5

PRIMO SET – Servizio e dritto Musetti, 40-0

PRIMO SET – Altro turno di battuta a 15 dello statunitense, 5-4

PRIMO SET – Musetti conquista il game ai vantaggi e riporta il set in equilibrio, 4-4

PRIMO SET – Annulla tutto Musetti con ottimo servizio e volee, vantaggi

PRIMO SET – Palla break Fritz!

PRIMO SET – L’americano tiene la battuta a 15 e torna avanti, 4-3

PRIMO SET – Rovescio lungolinea di Musetti e 3-3

PRIMO SET – Gran rovescio di Fritz, 30-30

PRIMO SET – Altra battuta vincente dell’americano che sale sul 3-2

PRIMO SET – Terzo ace di Fritz, 15-0

PRIMO SET – Game a 15 tenuto anche da Lorenzo che pareggia subito i conti

PRIMO SET – Come martella con il diritto Fritz, tiene a 15 senza particolari problemi: 2-1 per gli Usa

PRIMO SET – Che punto di Musetti che mette a segno un diritto difficilissimo, 1-1

PRIMO SET – Lorenzo annulla una palla break con un grande servizio, 40-40

PRIMO SET – Tiene facilmente l’americano in questo primo gioco, 1-0

PRIMO SET – Si comincia, Fritz alla battuta

12.38 – I due giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo

12.30 – Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz: a breve i due giocatori in campo per il secondo singolare dopo la fantastica vittoria di Lorenzo Sonego su Frances Tiafoe