LIVE – Bolelli/Fognini-Paul/Sock 6-4 6-4 Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Bolelli/Fognini-Paul/Sock, doppio decisivo di Italia-Stati Uniti, incontro di quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga. Sarà il match di doppio ad assegnare l’ultimo punto del confronto che va in scena a Malaga e decreterà la terza squadra qualificata alle semifinale. L’Italia di Volandri si affida a Bolelli/Fognini, chiamati ad un compito tutt’altro che agevole contro un pluri-campione slam come Sock ed un giocatore talentuoso come Paul. Le due coppie non si sono mai affrontate prima d’ora.

Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. Le due coppie sono pianificate come terzo incontro a partire dalle ore 10:00.

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH

SEGUI IL LIVE DI ITALIA-USA

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

BOLELLI/FOGNINI-PAUL/SOCK 6-4 6-4

SECONDO SET, MATCH E QUALIFICAZIONE ITALIA! Gli azzurri regalano il pass alla squadra, che in semifinale affronterà la vincente tra Germania e Canada

SECONDO SET – A trenta il turno al servizio degli americani, 5-4

SECONDO SET – Game a zero e Italia sul 5-3

SECONDO SET – BREAK ITALIA! Azzurri a un passo dalla vittoria, 4-3

SECONDO SET – Errore di dritto e due palle break Italia, 15-40

SECONDO SET – Errore di Sock e pareggio Italia, 3-3

SECONDO SET – A zero il turno al servizio degli statunitensi, 2-3

SECONDO SET – Ace Paul 40-0

SECONDO SET – Gli azzurri pareggiano ancora i conti, 2-2

SECONDO SET – Dritto vincente di Bolelli, 40-15

SECONDO SET – Lunga la risposta di Fognini e 1-2 Stati Uniti

SECONDO SET – Gran risposta di Fognini e Bolelli chiude a rete, 30-30

SECONDO SET – Gli azzurri tengono la battuta e pareggiano, 1-1

SECONDO SET – Sbaglia anche Sock e palla break annullata, 40-40

SECONDO SET – Errore di Bolelli e palla break Usa, 30-40

SECONDO SET – Paul e Sock ripartono con un game a zero, 0-1

PRIMO SET ITALIA 6-4. Bolelli chiude con un gran servizio e l’Italia è avanti

PRIMO SET – Ace Bolelli, 15-15

PRIMO SET – BREAK ITALIA! Alla quarta occasione Fognini e Bolelli strappano il servizio agli avversari e volano sul 5-4

PRIMO SET – Altra volee di Fabio e altra palla break Italia, 40-A

PRIMO SET – Gli americani annullano ancora tutto e portano il game ai vantaggi, 40-40

PRIMO SET – Volée di Fognini e due palle break Italia! 15-40

PRIMO SET – A zero il turno di battuta di Bolelli e Fognini, 4-4

PRIMO SET – Game veloce degli americano che tengono a 15 il servizio, 3-4

PRIMO SET – Pareggiano ancora gli azzurri, 3-3

PRIMO SET – Errore di Paul con il dritto lungolinea, 40-15

PRIMO SET – Due servizi vincenti consecutivi di Paul e Stati Uniti sul 2-3

PRIMO SET – Servizio vincente di Paul, 15-0

PRIMO SET – Volée d Bolelli e 2-2

PRIMO SET – Bene Paul sul dritto di Fognini, vantaggi

PRIMO SET – Game a zero anche per gli americani, 1-2

PRIMO SET – Altro errore di Fognini con la volee di rovescio, 40-0

PRIMO SET – Errore in risposta di Fognini, 30-0

PRIMO SET – Tutto facile per gli azzurri, game a zero e 1-1

PRIMO SET – Con qualche rischio, ma Paule Sock tengono il servizio e vanno sullo 0-1

PRIMO SET – Paul si fa perdonare con un gran servizio, 40-40

PRIMO SET – Ottima risposta dell’Italia e errore di Paul. Gli azzurri hanno due palle break a disposizione, 15-40

PRIMO SET – Si comincia!

14.50 – Il match comincerà tra circa dieci minuti

14.35 – Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del match tra Bolelli/Fognini e Paul/Sock. Sfida decisiva per le sorti dell’incontro tra Italia e Stati Uniti dopo la vittoria di Sonego su Tiafoe e la sconfitta di Musetti contro Fritz. Chi vince vola in semifinale