Coppa Davis 2022: tabellone completo e accoppiamenti delle Finals

Il tabellone completo e gli accoppiamenti delle Finals della Coppa Davis 2022, celebre torneo per selezioni nazionali relativo al tennis. Le otto migliori nazionali, capaci di superare la fase a gironi, hanno staccato il pass per Malaga (Spagna), dove si contenderanno la storica insalatiera. Presente anche l’Italia, orfana dell’infortunato Jannik Sinner, ma determinata a fare bene contro gli Usa. I ragazzi di Volandri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta ai quarti nel 2021 contro la Croazia e sognano in grande. Il cammino ovviamente non sarà facile, per via della presenza di tante avversarie ostiche, ma gli azzurri potranno sicuramente giocarsela. Di seguito tutti gli accoppiamenti, compiutamente chiariti dopo gli scontri validi per la fase a gironi. Appuntamento da martedì 22 a domenica 27 novembre.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

ITALIA-USA IN TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

QUARTI DI FINALE

Italia vs Usa

Germania vs Canada

Australia vs Olanda

Croazia vs Spagna

SEMIFINALI

Italia vs Canada

Australia vs Croazia