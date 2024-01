LIVE – Giorgi-Tauson, primo turno Wta Linz 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Giorgi-Tauson, incontro valevole per il primo turno del WTA 500 di Linz 2024 (cemento indoor). La marchigiana torna protagonista dopo la sconfitta all’esordio degli Australian Open per mano della veterana bielorussa Viktoria Azarenka. Adesso il confronto con la ventunenne danese, che ha superato le qualificazioni senza concedere un singolo set. I precedenti non sono favorevoli a Giorgi, che si trova in svantaggio per 2-0. Uno dei due si è disputato lo scorso anno proprio a Linz, con Tauson che negli ottavi di finale riuscì ad imporsi in rimonta. L’azzurra partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers ma questo dato non può certamente farle dormire sonni tranquilli. In palio per la vincitrice c’è l’accesso al secondo turno. Qui l’avversaria sarebbe la lettone Jelena Ostapenko, prima testa di serie della manifestazione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del primo turno tra Giorgi e Tauson. Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00.

