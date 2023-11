Coppa Davis 2023, Canada e Finlandia al doppio decisivo: Virtanen batte Diallo per l’1-1

Sarà il doppio decisivo a qualificare una tra Canada e Finlandia alle semifinali della Coppa Davis 2023. A Malaga infatti è arrivata la vittoria di Otto Virtanen, che in poco più di un’ora e mezza di gioco ha battuto in due set Gabriel Diallo con il punteggio di 6-4 7-5. Chiamato a sostituire Emil Rusuuvuori come numero uno scandinavo, Virtanen ha retto alla grande la pressione pareggiando così la vittoria di Raonic su Kaukovalta. Attesa adesso per il doppio, dove il Canada campione uscente dovrà giocarsi il passaggio del turno contro la sorpresa del torneo.

La cronaca – Subito aggressivo Virtanen, che in avvio di partita si dimostra propositivo e cinico sfruttando al meglio la palla break che vale il 3-1. Dall’altra parte della rete Diallo appare piuttosto lento e macchinoso, con il finlandese che non a caso cerca di muovere il più possibile l’avversario. Il canadese paga a caro prezzo un doppio fallo sulla palla game del 2-2 e poi non sfrutta l’occasione per il controbreak immediato. Virtanen invece serve alla grandissima e non trema nei momenti decisivi, chiudendo con merito sul 6-4.

Molto più equilibrio in avvio di secondo set, con entrambi i giocatori che soffrono poco al servizio. Con il passare dei game però Diallo si conferma meno continuo ed efficace rispetto a Virtanen. Il canadese si salva annullando due palle break sul 4-4, anche grazie al dritto falloso dell’avversario, ma nel turno di battuta successivo alza bandiera bianca. Virtanen va così a servire per il match, sente la pressione ma nonostante tante seconde palle riesce a chiudere con l’ace numero 14 della sua serata per il 7-5 che manda in estasi il numeroso pubblico finlandese di Malaga.