LIVE – Cobolli-Khachanov, terzo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cobolli-Khachanov, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane romano è in totale fiducia dopo la bella vittoria in tre set messa a segno contro un avversario sempre molto scomodo del calibro del bombardiere cileno Nicolas Jarry. Ora per lui c’è il russo, sedicesima testa di serie, che ha sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio nei confronti del lucky loser spagnolo Roberto Bautista Agut. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti all’attivo, con Cobolli che partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il sovietico, infatti, è uno dei tennisti più esperti del circuito e servirà la migliore versione del capitolino per provare ad andare avanti. In palio per lui c’è il biglietto d’ingresso per gli ottavi di finale contro uno tra il connazionale Jannik Sinner oppure l’altro russo Karen Khachanov. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sull’Arantxa Sanchez Stadium, al termine dell’ottavo di finale femminile tra la qualificata ceca Sara Bejlek e la kazaka Elena Rybakina.

