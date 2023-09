LIVE – Bolelli/Musetti-Bergevi/Goransson 1-1, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale del doppio di Italia-Svezia tra Bolelli/Musetti e Bergevi/Goransson, incontro valevole per la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Gli azzurri del capitano Filippo Volandri tornano in campo per l’ultimo match di questa fase della competizione, prima delle Final 8 di Malaga a cui l’Italia prenderà parte. Come di consueto, a chiudere il confronto sarà la sfida di doppio, che gli azzurri proveranno a vincere contro gli insidiosi svedesi, da non sottovalutare affatto. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con il doppio in programma come terzo incontro della giornata dalle ore 15.00 sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

SEGUI IL LIVE DI ITALIA-SVEZIA

COME SEGUIRE IL DOPPIO IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

CALENDARIO ITALIA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

BOLELLI/MUSETTI-BERGEVI/GORANSSON 1-1

PRIMO SET – Un bel dritto, poi la prima di servizio per chiudere il game per Bolelli: 1-1

PRIMO SET – La Svezia tiene ai vantaggi il primo game: 0-1

PRIMO SET – Bel punto nei pressi della rete da parte di Musetti: 40-40

PRIMO SET – Svedesi al servizio per aprire il match.

19:00 – Si gioca solo per la gloria, ma all’Unipol Arena è tutto pronto per il doppio che conclude questa settimana di Davis. Volandri schiera Bolelli e Musetti.