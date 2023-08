LIVE – Berrettini-Rinderknech, secondo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Rinderknech, incontro valevole per il secondo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). Il romano ha destato ottime sensazioni all’esordio, in cui ha travolto in tre set un avversario decisamente scorbutico come il mancino francese Ugo Humbert. Adesso per lui c’è un altro transalpino, reduce dalla vittoria convincente ai danni del veterano argentino Diego Schwartzman. Tra i due non ci sono scontri diretti da registrare. Berrettini partirà favorito secondo le quote dei bookmakers che, tuttavia, lasciano aperto qualche spiraglio per una possibile sorpresa francese. Rinderknech, infatti, è un giocatore da temere su questo tipo di superficie per via dei suoi colpi molto potenti, soprattutto il servizio.

Matteo, che a New York deve difendere i quarti di finale ottenuti lo scorso anno, ha nel mirino un eventuale terzo turno molto ostico contro uno tra il francese Gael Monfils oppure il russo Andrey Rublev. In base ai risultati e alle prestazioni messi a referto da Wimbledon in poi, l’azzurro possiede tutte le carte in regola per poter continuare a sognare a Flushing Meadows. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Berrettini e Rinderknech pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 5 (al termine del secondo turno femminile tra la qualificata cinese Yafan Wang e la britannica Katie Boulter).

