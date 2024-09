LIVE – Berrettini-Fils 7-6 0-0 ritiro, secondo turno Atp Tokyo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Fils, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Tokyo 2024 (cemento outdoor). Il campione romano torna in scena dopo il bel successo in due set ai danni del qualificato olandese Botic Van De Zandschulp. Ora di fronte a lui c’è il top trenta transalpino, che al debutto ha piegato a sorpresa al parziale decisivo l’americano Taylor Fritz, finalista in carica degli US Open. I due giocatori si affrontano per la prima volta in carriera, con l’incontro che non presenta un chiaro favorito dando anche uno sguardo all’equilibrio delle quote dei bookmakers.

Berrettini sta cercando con prepotenza di risalire la classifica mondiale il ventenne francese è ormai da tanti mesi una certezza del massimo circuito e proverà in tutti i modi a rendergli la vita difficile. In palio per il vincitore c’è un quarto di finale contro il big server statunitense Ben Shelton, ottava forza del seeding e campione in carica del torneo, oppure l’argentino Mariano Navone, giustiziere al primo turno del nostro Luciano Darderi. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo match di giornata sul Coliseum, con inizio fissato non prima delle ore 11.00 italiane (le 18.00 locali).

COME SEGUIRE BERRETTINI-FILS IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

BERRETTINI-FILS 7-6 0-0 ritiro

Grazie per averci seguito, buona giornata!

CRONACA

Fils lo abbraccia e gli augura una pronta guarigione.

MATTEO BERRETTINI E’ COSTRETTO AL RITIRO!

SECONDO SET – La buona notizia è che Berrettini ci prova. Comincia la seconda frazione!

Problema alla zona addominale per Matteo, che viene massaggiato dal fisio. La situazione non sembra eccessivamente grave (l’azzurro appare preoccupato, ma fino a un certo punto), tuttavia c’è il rischio di peggiorarla continuando a giocare.

Berrettini ha chiesto l’intervento del fisioterapista.

PRIMO SET BERRETTINI! Matteo conquista il tie-break per 7 punti a 5, chiudendolo con uno scambio sensazionale!

PRIMO SET/TB – Berrettini appare molto sofferente. 5-5

PRIMO SET/TB – Errori da entrambe le parti. 4-4

PRIMO SET/TB – Tre punti di fila per Fils, che ricuce il gap. Si cambia campo sul 3-3.

PRIMO SET/TB – Berrettini avanti di un mini-break. 3-0

PRIMO SET – Nel frattempo Fils continua a sbagliare e Matteo lo raggiunge al tie-break. 6-6

PRIMO SET – Attenzione. Berrettini in difficoltà: non forza la prima e si tocca la zona addominale. 40-40

PRIMO SET – Tutto facile per Fils, che si garantisce almeno il tie-break. 5-6

PRIMO SET – Game delicato, ma conquistato con grande autorevolezza da Berrettini. 5-5

PRIMO SET – Fils tiene il servizio e passa a condurre. 4-5

PRIMO SET – BREAK FILS! Troppo dipendente dalla prima di servizio Matteo. Il francese è invece molto aggressivo e ristabilisce la parità.

PRIMO SET – Nonostante due ace, Berrettini è costretto ai vantaggi. 40-40

PRIMO SET – Quattro punti di fila per Fils, bravo a recuperare da 0-15 e far suo il game. 4-3

PRIMO SET – Bel game portato a casa da Matteo, che tiene la battuta a 30 e resta al comando. 4-2

PRIMO SET – Fils annulla due palle break e torna a vincere un game, restando in scia dell’avversario. 3-2

PRIMO SET – Berrettini tiene la battuta ai vantaggi e consolida il break. 3-1

PRIMO SET – Bordata di dritto e passa la paura. 40-40

PRIMO SET – In rete la palla corta di Matteo. Chance del contro break per il transalpino. 30-40

PRIMO SET – BREAK BERRETTINI! Fils va fuori giri con il dritto e perde la battuta. 2-1

PRIMO SET – Berrettini fa il tergicristallo a fondo campo, ma fisicamente sta molto bene e lo scambio lo vince lui. 15-40

PRIMO SET – Fils regala subito spettacolo. Smash al salto per cominciare il game. 15-0

PRIMO SET – Quando Matteo mette la prima per il francese c’è poco da fare. Comodo game a 0 per Berrettini, 1-1.

PRIMO SET – Fils tiene agevolmente la battuta in avvio. 0-1

PRIMO SET – Si comincia, buon divertimento!

11.10 – Fils ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

11.05 – Al via il riscaldamento!

11.00 – Sarà l’australiano John Blom l’arbitro del match.

10.55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del match Berrettini-Fils. A breve i due giocatori faranno il loro ingresso in campo.