LIVE – Arnaldi-Lehecka, quarti di finale Atp Umago 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Lehecka, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago 2023 (terra battuta). Il sanremese è reduce da due ottime vittorie ottenute rispettivamente ai danni del qualificato olandese Jesper De Jong e del connazionale Flavio Cobolli, anche lui passato attraverso il tabellone cadetto. Adesso per Arnaldi c’è la prima testa di serie dell’appuntamento balcanico. Quest’ultimo, dopo il bye all’esordio, ha avuto ragione dell’ex campione Slam austriaco Dominic Thiem. I due si sono incontrati lo scorso novembre nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals di Milano.

In quell’occasione il giovane ceco ha prevalso in tre set abbastanza tirati. Arnaldi non partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In virtù dell’ottimo periodo di forma, tuttavia, può regalarsi una chance di approdare in semifinale contro il top quaranta ceco. Qui si troverebbe eventualmente di fronte uno tra l’australiano Alexey Popyrin oppure la wild card croata Dino Prizmic. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Lehecka pianificati come primo incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 16.00.

COME SEGUIRE ARNALDI-LEHECKA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

ARNALDI-LEHECKA (quarti di finale ATP 250 Umago 2023)