LIVE – Staffetta maschile Ruhpolding 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della staffetta maschile 4×7.5 km di Ruhpolding 2024, gara valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia si affida al quartetto composto da Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, che la scorsa settimana ad Oberhof è stato capace di salire sul terzo gradino del podio. La favorita numero uno per il successo è la Norvegia, che può contare su un poker di tenori come quello composto da Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale-Skjevdal, Tarjei Boe e Vetle Sjaastad Christiansen.

Insieme agli azzurri e agli scandinavi combatteranno per le posizioni di vertice anche la Svezia di Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, la Francia di Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin e la Germania. Anche quest’ultima, infatti, possiede quattro uomini di sicuro affidamento come Justus Strelow, Johannes Kuehn, Benedikt Doll e Philipp Nawrath, oltre a poter beneficiare del caloroso supporto del pubblico di casa. Partono più svantaggiate, infine, Austria, Svizzera, Ucraina e Repubblica Ceca. Sportface.it seguirà la prova nel dettaglio, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.30.

14:43 – Altri due errori per Elia Zeni, che poi si salva con le ricariche. Esce 16° a +42.5 dalla vetta.

14:42 – Strelow permette alla Germania di uscira davanti a tutti con un secondo poligono perfetto. Laegreid con un errore deve rincorrere a 10″.

14:38 – Strelow e Laegreid, con subito dietro Perrot si riportano nelle primeposizioni. Zeni è in un gruppetto a 25″ dalla testa, in questo momento 14°.

14:36 – Non sbagliano soltanto Stati Uniti, Austria, Repubblica Ceca, Kazakhstan e Corea del Sud.

14:36 – Inizia male la gara di Zeni con due errori a terra che lo fanno precipitare in sedicesima posizione.

14:35 – Si va verso il primo poligono di questa gara con Zeni in quarta posizione.

14:32 – Elia Zeni al primo intermedio dopo 1,2 km è quinto, tra le prime posizioni insieme agli altri favoriti. Fanno l’andatura Laegreid e Strelow.

14:30 – Si parte! Italia in prima frazione con Elia Zeni, esattamente come a Oberhof.

14:25 – Norvegia ovviamente super-favorita e a caccia del quarto successo stagionale. La Francia cerca il riscatto dopo la brutta prova di Oberhof. Queste due, con la Germania, restano però le favorite per il podio.

14:20 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Da Ruhpolding tra pochi minuti la staffetta maschile con l’Italia che proverà a confermarsi dopo lo splendido podio di pochi giorni da a Oberhof!