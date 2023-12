LIVE – Sprint maschile Lenzerheide 2023 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sprint maschile di Lenzerheide 2023, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Cinque gli azzurri al via: Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Soprattutto i primi tre, dopo i recenti buoni piazzamenti anche a livello individuale, hanno tutte le credenziali per poter sognare un posizionamento sul podio. Occorrerà, tuttavia, la prestazione perfetta nella località svizzera sia sugli sci sia al poligono.

Gli avversari, infatti, sono tutti di altissimo profilo, a cominciare dai fratelli norvegesi Tarjei e Johannes Thingnes Boe, che occupano rispettivamente il primo e il terzo posto della classifica generale. Da tenere particolarmente d’occhio, tra i tanti, anche il tedesco Philipp Nawrath, lo svedese Martin Ponsiluoma, il francese Quentin Fillon Maillet e gli altri norvegesi Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen. Sportface.it seguirà la sprint maschile di Lenzerheide 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.15.

15:30 – Si chiude qui la diretta da Lenzerheide. Appuntamento a domani!

15:24 – Definita la top-10:

1. B. Doll (GER) 23:15.8

2. J. Boe (NOR) +5.4

3. P. Nawrath (GER) +36.8

4. S. Laegreid (NOR) +39.1

4. P. Horn (GER) +39.1

6. J. Kuehn GER) +44.3

7. M. Ponsiluoma (SWE) +59.4

8. Q. Fillon Maillet (FRA) +59.5

9. L. Planko (SLO) +1:05.1

10. E. Perro (FRA) +1:08.6

15:22 – Braunhofer subito dietro Zeni: 32° e 33°. Entrambi a punti.

15:15 – Zeni è 31° al traguardo. Attenzione a Braunhofer, 17° dopo il 2° poligono anche lui con il doppio zero.

15:10 – Elia Zeni ha trovato il doppio zero, è 24° dopo il secondo poligono. Vediamo cosa combina nell’ultimo tratto sugli sci.

15:08 – T.Boe fuori dai 10. Lo sloveno Planko con un’altra ottima prova a zero errori: nono tempo per lui al traguardo.

15:06 – Intanto Elia Zeni e Patrick Braunhofer sono sul percorso. Entrambi cercano un posto nei primi 30.

15:05 – Secondo J.Boe! 5″ di ritardo dal tempo di un Doll perfetto!

15:05 – Bionaz chiude con il 15° tempo, davanti a Giacomel.

15:03 – Non guadagna J.Boe, anzi perde 2″ e ora è a 6″ da Doll all’ultimo intermedio!

14:59 – Clamoroso secondo poligono di J.Boe! Ha 4.5″ da recuperare a Doll, che era stato formidabile nell’ultima parte di gara.

14:57 – Ponsiluoma si prende la quinta posizione momentanea, mentre Giacomel è già fuori dai dieci.

14:54 – Intanto J.Boe dopo il primo poligono è 7° con un ritardo di 11″ da Stroemsheim che aveva il miglior crono. 9″ di ritardo da Doll, che invce bisogna prendere in considerazione in ottica vittoria.

14:52 – Straordinaria prova di Doll! Chiude in 23:15.8 e spazza via la concorrenza per il momento. Dietro di lui per ora Nawrath, Laegreid, Horn e Fillon Maillet.

14:51 – Giacomel al traguardo fa segnare il 7° tempo.

14:48 – Didier Bionaz con il 10° tempo al primo poligono. Trova infatti lo zero l’azzurro.

14:46 – Attenzione a Doll! Ben 19″ più veloce di Laegreid dopo il secondo poligono.

14:45 – Primo tempo per Nawrath al traguardo: 23:52.6! Fa meglio di Laegreid e Horn di due secondi circa.

14:45 – Stesso tempo di Laegreid per Horn! Stroemsheim è dietro ad entrambi.

14:44 – Laegreid arriva al traguardo in 23:54.9 ma i due tedeschi stanno volando nell’ultima parte di tracciato!

14:42 – Dopo il secondo poligono ci sono Nawrath e Horn che provano a dar filo da torcere a Laegreid. Si rimette in corsa anche Fillon Maillet, zero errori per lui nella seconda sessione di tiro.

14:41 – Rastorgujev è il primo ad arrivare al traguardo: 25:09.3

14:38 – Pessimo poligono di Stroemsheim! Addirittura tre errori! Laegreid per ora l’unico con il doppio zero. Dietro di lui c’è Nawrath al momento.

14:36 – Laegreid con lo zero anche al secondo poligono, stacca il compagno di squadra Christiansen che invece commette un errore.

14:35 – Peccato, due errori per Giacomel che scivola in 14esima posizione.

14:34 – Gara da dimenticare per Hofer. Accusa già 1’14” di ritardo dopo il primo poligono. Male il primo poligono di Jacquelin, arrivato con un gran tempo ma manca tre tiri e compromette la sua gara.

14:33 – Fillon Maillet con due errori al primo poligono, continuano i suoi problemi al tiro in questo avvio di stagione. Per ora al comando Stoemsheim davanti ai connazionali Christiansen e Laegreid dopo il primo poligono. Nawrath con un errore è quarto.

14:31 – Giacomel agli 1,5 km è terzo dietro Nawrath e Jacquelin. Tempo molto alto, invece, per Hofer.

14:29 – Zero errori anche per Laegreid. Giacomel molto veloce ai 600 metri.

14:27 – Primo poligono con zero errori per Christiansen e Stalder, quest’ultimo tra i boati del pubblico di casa.

14:24 – Ha preso il via la gara del primo azzurro, ovvero Lukas Hofer.

14:22 – All’intermedio dei 1,5 km è Nawrath ad avere il miglior tempo con ben 9″ su Christiansen.

14:20 – Partiti i primi 10, tra cui Christiansen e Laegreid.

14:15 – Partito Magazeev con il primo pettorale!

14:11 – Lukas Hofer sarà il primo degli azzurri a partire con il pettorale 19, poi toccherà a Giacomel con il 23. Bionaz ha il pettorale n°50, mentre troveremo più in là Zeni con il 70 e Braunhofer con l’88.

14:10 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Tra pochi minuti la partenza della gara sprint maschile da Lenzerheide.