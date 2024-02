LIVE – Slalom maschile Bansko 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dello slalom maschile di Bansko 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutto pronto sulla neve della località bulgara per l’ottava gara della stagione tra i pali stretti. Sono sette gli azzurri ai nastri di partenza: Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera e Matteo Bendotti. I favoriti per il successo finale sono l’austriaco Manuel Feller, il tedesco Linus Strasser e lo svizzero Daniel Yule, che occupano i primi tre gradini nella graduatoria di specialità.

Proveranno a interpretare il ruolo di mine vaganti, tra gli altri, i norvegesi Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen e Timon Haugan, l’altro elvetico Loic Meillard, il croato Filip Zubcic, il transalpino Clement Noel e il greco AJ Ginnis. A caccia del grande colpo c’è anche il gruppo azzurro, che vuole provare a regalarsi una gioia in questo format dopo i discreti segnali palesati nelle ultimissime uscite. Sportface.it seguirà lo slalom maschile di Bansko 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 09.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12.30.

10.42 – Nessuna novità da Bansko, dove la situazione non accenna a migliorare. Il rischio che la gara venga cancellata c’è.

Gara sospesa. C’è un vento incredibile che sta portando via tutto.

10.18 – Tobias Kastlunger chiude 26° a 3’84”. La seconda manche è alla portata.

10.16 – Pertl e Rodes non brillano, ma blindano la qualificazione alla seconda manche.

10.12 – Strolz, Amiez e Holzmann s’infilano tra la 16^ e la 18^ posizione. Aerni invece è penultimo.

10.06 – Kolega chiude 13°; più staccato invece Matt.

10.01 – Ed è top 10 anche per Vinatzer! Applausi per l’azzurro, decimo a 2’20” dalla vetta nonostante il pettorale 20.

10.00 – Raschner esce subito di scena. Ginnis invece è penultimo. Ora Alex Vinatzer.

9.57 – Tempo molto alto anche per il beniamino di casa Popov, solo 15°.

9.56 – Si riparte dopo la pausa. Zubcic scivola e va fuori.

9.53 – Rochat solo dodicesimo a 2’59”. Ryding invece chiude ultimo a 4’40”.

9.50 – Tommaso Sala s’inserisce in nona posizione con un ritardo di 2’07”.

9.48 – Incredibile! Ogni atleta che scende fa un tempo più alto di chi l’ha preceduto. Addirittura 3’51” di ritardo per Jakobsen, a testimonianza di quanto la pista si stia peggiorando.

9.45 – Anche Gstrein rispetta la sequenza ed è decimo.

9.44 – Classifica sempre più simile all’ordine di partenza. I norvegesi Steen Olsen e McGrath si accomodano nelle ultime posizioni.

9.41 – Tempi alti anche per Yule e Strasser, entrambi in fondo alla classifica.

9.37 – Delude Feller, quinto a 1’30”.

9.36 – Oltre un secondo di ritardo per Meillard. Non riesce a stare davanti neppure Kristoffersen, terzo a 38 centesimi.

9.32 – Noel è davanti per 27 centesimi.

9.31 – Il primo riferimento cronometrico è il 49.40 di Haugan.

9.30 – Si parte, buon divertimento!

9.25 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dello slalom maschile di Bansko. Tra poco comincia la prima manche!