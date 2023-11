LIVE – Seconda discesa libera femminile Zermatt-Cervinia 2023: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della seconda discesa libera femminile di Zermatt-Cervinia 2023, gara rientrante nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Inizia lungo il confine tra Svizzera e Italia la difesa del trofeo di specialità da parte di Sofia Goggia. Insieme a lei tenteranno di fare la voce grossa altre otto azzurre: Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler e Laura Pirovano, a cui si aggiungono Teresa Runggaldier e Karoline Pichler. Tante le sciatrici pericolose in ottica vittoria finale. Su tutte da tenere d’occhio la tedesca Kira Weidle, la slovena Ilka Stuhec, la norvegese Ragnhild Mowinckel, le svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami e le austriache Cornelia Huetter e Christina Ager. Da tenere sotto controllo la situazione relativa al meteo. Quest’ultimo, infatti, ha costretto gli organizzatori ad annullare due delle tre prove cronometrate e anche la prima discesa, programmata per la giornata di ieri. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.45.

COME SEGUIRE LA GARA IN TV

START LIST

PROGRAMMA E COPERTURA TV

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

SECONDA DISCESA FEMMINILE ZERMATT-CERVINIA 2023 (DIRETTA)