LIVE – Sci alpino, discesa maschile Kitzbuehel 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa maschile di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben nove gli azzurri al cancelletto di partenza: Matteo Marsaglia, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Appuntamento a partire dalle ore 11.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

13.10 – FLORIAN SCHIEDER DA IMPAZZIRE. SECONDO POSTO CON IL PETTORALE NUMERO 43. ASSURDO!

12.48 – Alexander conclude 13° davanti a Innerhofer.

12.44 – Incredibile Goldberg! Sfoggia una discesa da urlo e si guadagna il podio. L’americano è davanti a Paris per quattro centesimi.

12.36 – 19° Roulin, 13° Cater. Ci avviciniamo a metà gara (58 gli atleti in totale), ma i giochi sono ormai quasi fatti.

12.32 – Ottima prova del tedesco Sander, autore dell’ottavo tempo.

12.27 – Sejersted sale sul podio grazie allo stesso tempo di Paris. Incredibile! Festeggiano entrambi.

12.25 – Decimo posto per Innerhofer, che perde qualcosina nel finale ma conclude comunque tra i primi 10 a +1.25.

12.23 – Ultima posizione per il tedesco Schwaiger.

12.21 – Fuori dai primi 10 lo statunitense Bennett. A breve toccherà a Innerhofer.

12.18 – Bella gara di Striedinger, sesto davanti a Kilde e Casse.

12.15 – Rogentin 13° a 1’88”.

12.12 – Gara anonima di Ferstl, 15°.

12.08 – In archivio i primi 15. Dominik Paris può sperare nel podio.

12.07 – Feuz limita i danni ma è nono a +1.42 e chiuderà fuori dalla Top 10 salvo sorprese.

12.05 – Kilde vanifica una prima parte di gara straordinaria con un finale disastroso. Dopo essersi seduto e aver rischiato di finire sulle reti, conclude sesto a un secondo. Sospiro di sollievo per il norvegese, che ha rischiato davvero tanto, ancora più di Odermatt.

12.02 – Discesa pazzesca di Kriechmayr! L’austriaco è primo con 31 centesimi di vantaggio grazie a una gara perfetta.

12.00 – Dominik Paris è secondo per otto centesimi. Nonostante un pizzico di amarezza per la mancata vittoria, solo applausi per un ritrovato Domme!

11.58 – Ora è il momento di Dominik Paris.

11.57 – Clarey si mette in quinta posizione tra i due azzurri. Il francese è alle spalle di Casse per 3 centesimi.

11.54 – Male Cochran-Siegle, solo penultimo. Ancora in Top 5 Casse e Marsaglia, che possono sperare in un buon piazzamento.

11.51 – Luce verde per Hintermann! L’elvetico si mette davanti a Ganong di 15 centesimi.

11.48 – Anche Crawford fa un mezzo miracolo: va lungo, ma riesce a restare in traiettoria e taglia il traguardo. L’errore tuttavia gli vale la settima piazza.

11.45 – Disastro Odermatt, che sbaglia subito ma riesce a non cadere e restare in piedi, chiudendo a +2.74. Chance per Kilde.

11.43 – Indietro anche Hemetsberger, il quale perde velocità nel finale ed è ultimo per soli 3 centesimi.

11.41 – Fatica Baumann, che finisce anche alle spalle di Marsaglia.

11.39 – Buona prova per Mattia Casse, che commette però qualche errore di troppo e chiude terzo a poco più di mezzo secondo.

11.36 – Il primo azzurro a scendere, Matteo Marsaglia, chiude a 1’11” da Ganong.

11.34 – 4 decimi di ritardo per il tedesco Dressen.

11.32 – 1:56.62 il primo crono di giornata, messo a referto dallo statunitense Ganong.

11.30 – Si parte, buon divertimento!

11.15 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale della discesa maschile di Kitzbuehel. Ancora qualche minuto e poi si comincia.