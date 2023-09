LIVE – MotoGP, GP Catalogna 2023: le qualifiche in DIRETTA

La diretta live scritta delle qualifiche al Gran Premio di Catalogna, valevole per l’undicesimo appuntamento della stagione 2023 di MotoGP. Dopo la terza e ultima sessione di prove libere del weekend, i piloti sono pronti a scendere in pista a Montmelò, alle ore 10:50 di sabato 2 settembre per decidere la griglia di partenza.

Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Catalogna con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti.

COME SEGUIRE LE QUALIFICHE IN TV E STREAMING

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

GARA SPRINT OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

LA GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETA

11.31 – PECCO BAGNAIA IN POLE POSITION! Altro capolavoro del leader del Mondiale, che precede Aleix Espargaro e Miguel Oliveira

11.30 – Resiste il tempo di Bagnaia, ultimi assalti al tempo!

11.28 – Pecco Bagnaia! Il ducatista in pole provvisoria!

11.26 – Espargaro ci prova, molto bene nei primi due settori

11.24 – Ultimi cinque minuti, Vinales e Binder per il momento guidano questo Q2

11.22 – Q2 asciutto dopo le gocce di pioggia di pochi minuti fa: sta uscendo il sole

11.20 – Aleix Espargaro si mette davanti, ma tutti si stanno migliorando. Qualifica tiratissima! Bene anche Vinales, si sta lanciando anche Bagnaia

11.15 – Inizia il Q2! 15 minuti per cercare la pole position!

11.12 – Tra pochissimo in pista i 12 che si giocano la pole! In Q2 ci sono oltre a Oliveira e Marquez anche Bagnaia, Aleix Espargaro, Vinales, Zarco, Binder, Alex Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Martin

GRIGLIA PROVVISORIA DOPO LA Q1

11.06 – Miguel Oliveira e Marc Marquez accedono al Q2!

11.03 – Marc Marquez! Lo spagnolo ci prova e si mette in testa a due minuti e mezzo dal termine. Ma arriva Oliveira che abbassa il tempo di quasi tre decimi!

11.00 – Meno di sei minuti al termine del Q1. In testa Oliveira e Morbidelli che in questo momento sarebbero ammessi al Q2

10.58 – Scivolata di Quartararo! Tanta ansia in pista per il possibile arrivo della pioggia, il francese comunque riparte

10.55 – Pimpante Quartararo, che fa segnare il miglior tempo provvisorio in 1.39.678 davanti a Raul Fernandez. Ma tutti si stanno migliorando

10.52 – Primi tentativi, ancora 13 minuti per fare il tempo! Pista umida, qualche goccia di pioggia continua a cadere

10.49 – Sta per iniziare la Q1, che vedrà al via i seguenti piloti: Pol Espargaro, Miller, Raul Fernandez, Oliveira, Marini, Augusto Fernandez, Quartararo, Morbidelli, Marc Marquez, Nakagami, Lecuona e Mir

10.45 – Piove al Montmelò! Questo potrebbe cambiare le carte in tavola

10.44 – Buongiorno ai lettori di Sportface, tra pochissimi minuti il via alle qualifiche del Gran Premio di Catalogna della MotoGP!