LIVE – Italia-Giappone: girone Mondiali femminili 2023 curling in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Giappone, partita valevole per la tredicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. La formazione azzurra, reduce da cinque vittorie e due sconfitte, torna sul ghiaccio con l’obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli proveranno a fermare la compagine nipponica, che proverà a guadagnare posizioni. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di mercoledì 22 marzo a Sandviken, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Italia-Giappone dei Mondiali femminili 2023 di curling aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

ITALIA – GIAPPONE (inizia alle 14.00)

