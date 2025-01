La diretta testuale della sfida tra Nova Tech Lycurgus Groningen e Lube Civitanova, match valido per l’andata dei quarti di finale di Challenge Cup 2025. Dopo avere superato brillantemente il turno precedente la formazione serba del Karadjordje, Fabio Balaso e compagni sono ora chiamati ad avvicinarsi sempre più alle fasi conclusive della manifestazione, trovandosi così di fronte l’ostacolo olandese. La Lube arriva dalle vittorie in campionato con Cisterna e Verona e occupa il quarto posto in classifica con 33 punti. Un punto in meno di Piacenza, che ha però giocato una partita in più. Groningen che ha superato la Dinamo Bucarest, prima in Serie A rumena, agli ottavi di finale e si trova al primo posto nella massima serie olandese. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 19.30. Arbitra la coppia formata da Ramazan Cevik e Tom Knaepkens. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale, pallone per pallone, durante la sfida tra Groningen e Civitanova.

