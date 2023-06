LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, Tiro a segno: finale 10 metri con Paolo Monna DIRETTA

La diretta testuale della finale della pistola maschile 10 metri ai Giochi Europei 2023 a Cracovia. Occhi puntati su Paolo Monna, che ha superato le qualificazioni con il miglior punteggio (a pari merito con il lettone Strautmanis) e sogna di staccare il pass per Parigi 2024, riservato al vincitore. Gli altri finalisti rispondo ai nomi di Mikec (Serbia), Walter (Germania), Aas (Norvegia), Keles (Turchia), Johansson (Svezia), Costa (Portogallo).

Non c’è purtroppo l’altro azzurro che era al via, Federico Nilo Maldini, eliminato per poco. Da segnalare infine che il serbo Mikec è già qualificati ai Giochi, pertanto se dovesse vincere lui sarebbe il secondo a festeggiare la qualificazioni alle Olimpiadi parigine. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno un’emozione.

14.02 – Eliminati il portoghese Costa e, a sorpresa, il norvegese Aas.

14.01 – La quarta serie di Paolo Monna è uno spettacolo! Punteggio di 51.1 e seconda posizione centrata. Occhio perché Waltert non è più così distante (200.3 vs 199.1).

14.00 – La cosa più importante è che prosegue la gara di Paolo. Eliminati invece i tiratori con il punteggio più basso, ovvero il lettone Strautmanis e lo svedese Johansson Cooper.

13.59 – Questa la top 5 dopo tre serie: Waltert 151.1, Aas, 150.4 Keles 149.0, Costa 148.3, Monna 148.0

13.58 – Monna resta quinto, ma cambiano gli avversari che lo precedono. Davanti a lui ci sono infatti il portoghese Costa e il turco Keles. Sempre al comando invece il tedesco Waltert, che insieme al norvegese Aas sta facendo una super gara.

13.57 – L’azzurro chiude con un 10.0. Serie molto simile alla prima, ma non gli permette di risalire la china.

13.56 – Balzo in avanti per Monna, protagonista di un ottimo 10.5. Forza Paolo!

13.54 – L’azzurro firma poi un 9.3 e viene scavalcato dal lettone Strautmanis.

13.54 – Comincia la terza serie. Chiamato a recuperare terreno Paolo, che parte con un 10.3

13.53 – Fine seconda serie: Monna è quinto con 98.4. Poco distanti il serbo Mekic e lo svedese Johansson Cooper. Prove di fuga invece per il norvegese Aas, secondo con 100,7, e per un super Waltert, al comando con 101.6

13.52 – Il tiratore azzurro chiude con un 9.0 e 9.8. Non è messo affatto male, ma bisogna aspettare che anche i rivali completino la serie per stabilire con certezza la sua posizione.

13.51 – Super 10.3 per Monna, provvisoriamente secondo alle spalle del Strautmanis.

13.50 – Altro 9.8 per l’azzurro, scavalcato da Mikes e ancora alle spalle di Waltert.

13.50 – Paolo inaugura la seconda serie con un 9.8

13.49 – Fine prima serie: Monna è secondo (a pari merito con Mikec) alle spalle di Waltert. La gara però è ancora lunga.

13.49 – Il tedesco Waltert si porta in vetta in solitaria con 51.9

13.48 – L’azzurro viene raggiunto dal serbo Mikec, mentre al terzo posto c’è il turco Keles con 49.5

13.47 – Al via la prima serie. Monna parte bene: è virtualmente primo con 49,7 (10.4 – 10,0 – 9,7 – 9,2 – 10,4).

13.45 – Si parte, buon divertimento!

13.40 – Serve ancora qualche minuto. Intanto vengono presentati gli otto finalisti.

13.36 – Cresce l’attesa. Ultimi preparativi e poi si parte.

13.30 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale della finale maschile pistola 10 metri. Tra pochi istanti si comincia!