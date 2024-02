LIVE – Gigante maschile Palisades Tahoe: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del gigante maschile di Palisades Tahoe 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il grande atteso è il campionissimo svizzero Marco Odermatt, dominatore incontrastato sia della classifica generale sia soprattutto di quella di specialità, in cui fino a questo momento ha trionfato in tutte e sei le gare disputate. Proveranno a rovinargli la festa, tra gli altri, il croato Filip Zubcic, lo sloveno Zan Kranjec, i norvegesi Alexander Steen Olsen e Henrik Kristoffersen, il connazionale Loic Meillard, l’austriaco Manuel Feller e l’andorrano Joan Verdu. Nella quintultima prova stagionale tra le porte larghe l’Italia si affida in particolare al terzetto formato da Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle e Filippo Della Vite, reduce da due piazzamenti consecutivi tra i migliori dieci in questa specialità e in procinto di voler mettere la propria firma su un piazzamento di rilievo. Sportface.it seguirà il gigante maschile di Palisades Tahoe, fornendo aggiornamenti in tempo reale dei due segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 19.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 22.00. In entrambi i casi gli orari sono quelli italiani.

